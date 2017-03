Xamax verhindert Déjà-vu gegen Le Mont

Raphaël Nuzzolo gibt seinen Teamkollegen im Spiel gegen den FCZ Anweisungen (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Neuchâtel Xamax verhindert gegen Le Mont mit zwei Treffern in den letzten 15 Minuten ein Déjà-vu und gewinnt 2:1. Wie beim ersten Aufeinandertreffen vom September ging Le Mont durch einen Treffer von Luis Pimenta in der ersten Halbzeit in Führung.