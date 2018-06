Xhaka bereits wieder auf dem Velo

Granit Xhaka ist guter Dinge, dass er bald wieder ins Training einsteigen kann © KEYSTONE/WALTER BIERI

Granit Xhaka startet nach seiner am Donnerstagabend erlittenen Knieprellung den Lauf gegen die Zeit und absolviert am Freitag bereits wieder ein erstes Training auf dem Velo-Ergometer.Nach jetzigem Stand ist der Schweizer Taktgeber im Mittelfeld für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15.