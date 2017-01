Der neue xXx-Film ist der Renner

Vin Diesel als Xander Cage in "xXx: The Return of Xander Cage" hat in den Schweizer Kinos das Wochenende vom 21./22. Januar 2017 beherrscht. (Archiv) © Keystone/AP Paramount Pictures/GEORGE KRAYCHYK

Noch hält «La La Land» in den Deutschschweizer Kinos die Spitze. Schweizweit aber hat «xXx: The Return Of Xander Cage» am letzten Wochenende mit knapp 30’000 Eintritten das Rennen gemacht.