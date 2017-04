Yahoo steigert Umsatz markant und schreibt wieder schwarze Zahlen

Der Konzern erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres zudem einen Gewinn von knapp 100 Millionen Dollar nach einem ebenso hohen Verlust im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vor allem die Video-Werbung und Reklame auf mobilen Geräten entwickelte sich gut. Im entsprechenden Bereich Mavens legten die Erlöse im ersten Quartal um 35,6 Prozent auf 529 Millionen Dollar zu.

Der grösste US-Mobilfunkkonzern Verizon kauft Yahoos Kerngeschäft für 4,48 Milliarden Dollar. Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messenger-Dienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren. Yahoo hat in den vergangenen Jahren im Kampf mit den schnell wachsenden Online-Giganten Google und Facebook zunehmend an Boden verloren.

(SDA)