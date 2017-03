Yasmine Yamada verpasst die Kür (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

An ihren zweiten Weltmeisterschaften ist die 19-jährige Zürcher Eiskunstläuferin Yasmine Kimiko Yamada einen Exploit schuldig geblieben. In Helsinki verbesserte sie sich im Vergleich zu ihrem ersten WM-Start vor einem Jahr in Boston um einen Rang. Dies reichte jedoch nur zum 33.