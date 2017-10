YB überfährt St. Gallen 6:1 und baut Führung aus

Roger Assalé war die grosse und auch etwas umstrittene Figur beim Kantersieg der Young Boys. Der Afrikaner traf zweimal, hätte aber auch früh ausscheiden können. Für eine Tätlichkeit gegen Alain Wiss hätte er durchaus die Rote Karte sehen können. Es gab aber nur eine Verwarnung für den Stürmer der Berner.

Abgesehen davon geht der klare Sieg von YB aber in Ordnung. Das Team von Trainer Adi Hütter ging schon nach drei Minuten in Führung und hatte nur einen kurzen heiklen Moment zu überstehen, als St. Gallen nach einem zweifelhaften Penalty auf 1:2 herankam (53.). Doch die Antwort der Berner kam prompt: Zwei Minuten später traf Assalé mit seinem zweiten Tor zum 3:1, nochmals sechs Minuten später erzielte Jean-Pierre Nsame das vierte Tor.

Später waren auch noch Kasim Nuhu und Christian Fassnacht erfolgreich und so war es am Ende und nach vier YB-Toren nach der Pause innerhalb von 21 Minuten der vierte YB-Sieg in der Meisterschaft in Folge.

Nach der Niederlage der St. Galler ist der FC Zürich wieder erster Verfolger von Leader YB. Der Aufsteiger kam beim 2:0 gegen den Tabellenletzten Lugano zum ersten Sieg seit fast zwei Monaten. Die Treffer für die Zürcher fielen nach einem Eigentor von Fabrizio Daprelà, einem Weitschuss von Michael Frey und dem ersten FCZ-Treffer von Pa Modou.

Lugano bleibt auf dem letzten Platz und ist dort nun alleine klassiert. Der FC Thun schlug den FC Luzern 2:0 und rückte auf Platz 7 vor. Neben Lausanne-Sport überholten die Berner Oberländer, für die Denis Hediger und Simone Rapp erfolgreich waren, auch Luzern, das nach der dritten Niederlage in Folge auf den zweitletzten Platz abgerutscht ist.

Super League. Die Resultate vom Sonntag: Young Boys – St. Gallen 6:1 (1:0). FC Zürich – Lugano 3:0 (1:0). Thun – Luzern 2:0 (1:0).

Rangliste: 1. Young Boys 10/23 (25:8). 2. Zürich 10/17 (12:5). 3. Basel 10/15 (14:11). 4. St. Gallen 10/15 (15:17). 5. Grasshoppers 10/13 (15:16). 6. Sion 10/12 (9:12). 7. Thun 10/11 (17:19). 8. Luzern 10/10 (13:18). 9. Lausanne-Sport 10/10 (15:21). 10. Lugano 10/8 (9:17).

(SDA)