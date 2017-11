YB will auch in Europa League siegen

In der heimischen Liga läuft es den Young Boys wie geschmiert. In den letzten sieben Spielen resultierte nur beim überraschenden 1:2 in Lausanne nicht das Punktemaximum, und dies bei einem Torverhältnis von 21:5. Der Fehltritt im Waadtland war der einzige in den 13 Pflichtspielen seit Ende August. Aber: In diese Zeitspanne fallen auch jene drei Unentschieden, durch die YB in der Europa League nicht so richtig vom Fleck kommt.

Kiew kann sich für Sechzehntelfinals qualifizieren

Denn in der Gruppe B hat sich Dynamo Kiew, der nächste Gegner der Young Boys, vom Rest absetzen können. Der Zweite der ukrainischen Meisterschaft besitzt aufgrund der sieben Punkte die Chance, mit einem Auswärtssieg in Bern vorzeitig die Sechzehntelfinals zu erreichen. Entsprechend will YB-Trainer Adi Hütter die Rolle des Aussenseiters einnehmen. «Kiew bleibt der Favorit der Gruppe. Das bedeutet aber nicht, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Wir wollen endlich den ersten Sieg einfahren.»

Hütter erwartet Dynamo Kiew nach dem 2:2 im Hinspiel (nach zweimaliger Führung der Young Boys durch Roger Assalé) körperbetont spielend und mit schnellem Umschalten. «Die Partie wird in den Zweikämpfen entschieden», glaubt der Vorarlberger.



(SDA)