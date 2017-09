Ypsomed plant 150 Arbeitsplätze in Deutschland

Simon Michel, Chef von Ypsomed, expandiert in Deutschland (Archiv). © KEYSTONE/WALTER BIERI

Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed nimmt die Produktion im deutschen Industriepark Schwerin in der ersten Jahreshälfte 2019 auf. In den nächsten fünf Jahren werden rund 150 Arbeitsplätze in der Region aufgebaut. Investiert werden 100 Millionen Euro.