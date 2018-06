Yverdon schützt Bäume vor Bibern

Biber sind als emsige Nager bekannt. In Yverdon werden Bäume vor dem Nager schützt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/URSULA DUEREN

Die Stadt Yverdon hat Massnahmen ergriffen, um ihre Bäume gegen Biberangriffe zu schützen. Sie hat am Ufer des Neuenburgersees rund 31 alte Pappeln mit einem Netzschutz versehen. Dieser Schutz stelle keine Gefahr für das Tier dar, teilte die Waadtländer Stadt am Dienstag in einem Communiqué mit.