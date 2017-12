Eine schwangere Frau aus Nigeria nach der Rettung durch ein Schiff vor der libyschen Küste im Februar 2017. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/SANTI PALACIOS

Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist laut einem Medienbericht in den ersten neun Monaten des abgelaufenen Jahres deutlich gesunken. Von Januar bis September hätten die Mitgliedsstaaten 479’650 erstmalige Asylanträge registriert – noch halb so viele wie im Vorjahr.