Zahl der ausgebeuteten Elefanten in Thailand wächst

Valentinstag mit Elefanten in Pattaya (Archiv) © KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Die Zahl der in Thailand als Touristenattraktion ausgebeuteten Elefanten hat Tierschützern zufolge in den vergangenen Jahren zugenommen. Heute würden rund 3000 gezähmte Elefanten in Thailand gehalten.