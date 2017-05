Zahl der Cholera-Opfer im Jemen steigt weiter stark an

Ein älterer Mann wird in einem Spital in Sanaa wegen Verdachts auf Cholera behandelt - schon fast 30'000 Menschen im Bürgerkriegsland teilen sein Schicksal. © KEYSTONE/AP/HANI MOHAMMED

Die Zahl der Cholera-Opfer im Bürgerkriegsland Jemen steigt weiter stark an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Sonntag aus dem Jemen, mittlerweile seien 29’300 Verdachtsfälle registriert worden, 315 Menschen seien gestorben.