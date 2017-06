Zahl der Einbrüche in St.Gallen angestiegen

«Die Einbruchsfälle im Kanton St.Gallen sind fast permanent auf einem hohen Niveau. Letzte und diese Woche gab es allerdings einen Anstieg von Einbrüchen», sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, Hanspeter Krüsi.

Allein in dieser Woche fanden in Flawil, Flums, Bad Ragaz, Gossau und der Stadt St.Gallen gesamthaft neun Einbrüche statt. «Wieso gerade jetzt mehr Einbrüche stattfinden, wissen wir nicht. Wird eine Bande gefasst, folgt meist schon die nächste», so Krüsi.

Gemäss Krüsi befinden sich die aktuell angestiegenen Zahlen aber etwa auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr.

In Vorarlberg sieht es ähnlich aus wie in St.Gallen. Dort hat man in den vergangenen Wochen eine landesweite Zunahme von Einbrüchen festgestellt.

In den Kantonen Graubünden, Thurgau und beiden Appenzell ist es derzeit eher ruhig. In keinem der Kantone sei es zu aussergewöhnlich vielen Einbrüchen gekommen. Im Kanton Appenzell Innerrhoden seien die Zahlen in den vergangenen Wochen sogar gleichbleibend bei null.

(red.)