Zahl der Erdbebentoten in Mexiko steigt auf mindestens 230

Mehrere Schüler werden lebend aus den Trümmern einer eingestürzten Schule in Mexiko-Stadt geborgen. © KEYSTONE/AP/MARCO UGARTE

Nach dem Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 230 gestiegen. Die Suche nach Überlebenden dauerte am Mittwochabend an. Helfer meldeten Lebenszeichen aus den Trümmern einer eingestürzten Schule in Mexiko-Stadt.