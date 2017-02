Zahl der Kirchenaustritte schwankt von Kanton zu Kanton

Gelockerte Reihen: Die Zahl der Kirchenaustritte ist in vielen Kantonen gestiegen. Betroffen sind die Reformierte und auch die Römisch-Katholische Landeskirche. (Symbolbild) © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Die Zahl der Kirchenaustritte in der Schweiz ist in vielen Kantonen gestiegen, aber in unterschiedlichem Mass. Baslerinnen und Basler drehen den grossen Landeskirchen zurzeit am häufigsten den Rücken.