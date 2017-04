Der Terroranschlag in London vor gut zwei Wochen forderte ein weiteres Todesopfer. Eine 31-jährige Frau aus Rumänien, die bei dem Anschlag von der Westminster Bridge (im Hintergrund des Archivbilds zu sehen) in die Themse geschleudert wurde, starb an den Folgen ihrer Verletzungen. © Keystone/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Der Terroranschlag in London hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 31-jährige Frau aus Rumänien, die bei dem Anschlag vor gut zwei Wochen in die Themse geschleudert wurde, starb am Donnerstag an den Folgen ihrer Verletzungen.