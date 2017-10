Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (Rechts) besucht einen durch Flammen zerstörten Industriepark bei Santa Comba. © KEYSTONE/EPA LUSA/NUNO ANDRE FERREIRA

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände in Portugal ist auf 43 gestiegen. Nahe eines Spitals in Coimbra sei eine weitere Leiche entdeckt worden, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Donnerstag mit.