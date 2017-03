Zahl der Toten nach Brand in Guatemala auf 34 gestiegen

"Wir sind alle schuldig", steht auf dem Plakat, das dieser Mann in Guatemala-Stadt bei einer Trauerkundgebung für die toten Mädchen zeigt. © KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO

Nach dem Brand in einem Kinderheim in Guatemala ist die Zahl der getöteten Mädchen auf 34 gestiegen. Rund 20 Verletzte in teils lebensbedrohlichem Zustand wurden am Donnerstag weiter stationär behandelt.