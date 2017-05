Sturm in Moskau fordert 15 Tote

Ein umgewehter Baum liegt nach dem Sturm in Moskau auf einem Auto. © KEYSTONE/AP Moscow News Agency/SERGEY VEDYASHKIN

Nach dem schwersten Sturm in Moskau seit Jahrzehnten ist die Zahl der Toten auf mindestens 15 gestiegen. Rund 200 Menschen seien verletzt worden, teilte die russische Ermittlungsbehörde am Dienstag mit. Zahlreiche Menschen wurden in Spitälern behandelt.