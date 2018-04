Flugausfälle wegen Streiks bei Air France

Viele Air-France-Maschinen blieben am Mittwoch am Boden (Aufnahme vom Flughafen Paris Charles de Gaulle). © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Am siebten Streiktag bei Air France innerhalb von sieben Wochen sind zahlreiche Reisende am Boden geblieben. Wegen des Ausstandes fielen am Mittwoch rund 30 Prozent der Verbindungen aus, wie die französische Airline mitteilte. Das waren etwas mehr als am Dienstag.