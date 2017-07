Prellung an der linken Wade: Noemi Zbären © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Glück im Unglück für Noemi Zbären: Die Hürdensprinterin verletzt sich am Donnerstagabend bei ihrem Strauchler an der Athletissima in Lausanne nur leicht.Der Verbandsarzt German Clénin diagnostizierte am Freitagmorgen eine Prellung an der linken Wade. Das Knie hingegen bleib unversehrt.