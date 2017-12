Zehn Fahrzeuge auf Churer Strassen verunfallt

Eine unaufmerksame Autofahrerin hat in Chur ein Warnschild "Achtung Kinder" umgefahren. © Stadtpolizei Chur

Bei sechs Verkehrsunfällen in Chur sind am Donnerstag zehn Fahrzeuge beschädigt worden, und es ist Sachschaden von zehntausenden Franken entstanden. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Laut Polizei krachte es in fünf von sechs Fällen wegen Unachtsamkeit.