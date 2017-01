A2 nach Karambolage wieder offen

Die Unfallstelle auf der A2 befindet sich unmittelbar nach einem Tunnel bei Eich LU. © Google Maps

Bei einer Massenkarambolage auf der A2 bei Eich LU mit zehn Fahrzeugen sind am Freitagmorgen sieben Personen verletzt worden. Sie wurden in ein Spital gebracht. Die Autobahn A2 war in Richtung Norden für fast vier Stunden gesperrt.