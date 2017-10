Zehn plus zehn Millionen für Justin Thomas

Justin Thomas ist der Topverdiener unter den Golfprofis © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Die besten Golfprofis der US PGA Tour machen in der Saison 2017 Kasse. Der Amerikaner Justin Thomas verdient beinahe zehn Millionen Dollar an Bruttopreisgeld.In 25 Turnieren brachte es der 24-Jährige aus dem Bundesstaat Kentucky, Gewinner der US PGA Championship im August, auf 9’921’560 Dollar.