Zehntausende demonstrieren für Demokratie

Unter dem Motto "Wir sind die Mehrheit" verlangten die Demo-Teilnehmer eine Neuauszählung der Stimmen bei der Parlamentswahl am 8. April. Zudem forderten sie eine Änderung des Wahlrechts und die Sicherung der Pressefreiheit. © KEYSTONE/EPA MTI/MARTON MONUS

Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstagabend in Budapest gegen den Abbau von Rechtsstaat und Demokratie unter der rechtsnationalen Regierung in dem EU-Land demonstriert.