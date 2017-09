Zehntausende demonstrieren in Katalonien gegen spanische Regierung

Demonstranten in Barcelona belagern ein Auto der spanischen Bundespolizei. © KEYSTONE/EPA EFE/QUIQUE GARCIA

Zehntausende Menschen haben in katalanischen Städten gegen die Razzien der spanischen Polizei bei der Regionalregierung protestiert. In Barcelona riefen Demonstranten am Mittwochabend zur Teilnahme am für den 1. Oktober geplanten Unabhängigkeitsreferendum auf.