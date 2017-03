Zehntausende demonstrierten in Kalabrien gegen die Mafia

Zehntausende Italiener demonstrieren in der süditalienischen Kleinstadt Locri gegen die Mafia. Sie gedachten dabei auch der Opfer des organisierten Verbrechens. © Keystone/EPA ANSA/MARCO COSTANTINO

Zehntausende Italiener haben am Dienstag in der süditalienischen Kleinstadt Locri gegen die Mafia demonstriert und der Opfer des organisierten Verbrechens gedacht. Locri ist eine Hochburg der ‘Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien.