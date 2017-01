Zehntausende Japaner lauschen Neujahrsansprache von Kaiser Akihito

Zehntausende Japanerinnen und Japaner hörten live der traditionellen Neujahrsansprache ihres Kaisers (M.) zu - war es seine letzte? © KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Vor dem Kaiserpalast in Tokio haben am Montag zehntausende Japaner der Neujahrsansprache von Kaiser Akihito gelauscht. Einer der Gründe für den Besucheransturm dürfte Akihitos Wunsch nach einer Abdankung sein – es könnte also seine letzte Neujahrsrede gewesen sein.