Zehntausende Menschen bei Gay Pride Parade in New York

Innig auf der Fifth Avenue: Zehntausende marschieren an der Gay Pride Parade in New York. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Zehntausende Menschen haben sich am Sonntag in New York an der Gay Pride Parade beteiligt. Zu Fuss, auf Motorrädern oder auf Pritschenwagen zogen sie bei strahlendem Sonnenschein durch Manhattan in Richtung Greenwich Village.