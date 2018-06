Argentinien: Proteste gegen Sparkurs

Zehntausende protestierten in der Hauptstadt Buenos Aires gegen die Sparmassnahmen und Kreditverhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). © KEYSTONE/AP/VICTOR R. CAIVANO

Die Proteste gegen den Sparkurs der argentinischen Regierung halten an. Wirtschaftsminister Nicolás Dujovne kündigte am Freitag an, die Staatsausgaben um 20 Milliarden Pesos (700 Millionen Euro) senken zu wollen.