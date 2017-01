Zehntausende protestieren in USA gegen Trumps Einreiseverbote

Gegen Donald Trumps Einreisesperre für Menschen aus sieben muslimischen Ländern demonstrierten am Sonntag alleine in New York tausende Menschen. © KEYSTONE/FR61802 AP/CRAIG RUTTLE

In den USA haben Zehntausende Menschen gegen die von Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Bürger von sieben muslimischen Ländern protestiert. Eine der grössten Kundgebungen fand am Sonntag in New York in Sichtweite der Freiheitsstatue statt.