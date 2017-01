Zehntausende sehen tödlichen Flugzeugabsturz in Australien

Die beiden Insassen des verunglückten Kleinflugzeuges konnten nur noch tot aus dem Swan River geborgen werden. © KEYSTONE/EPA AAP/RICHARD WAINWRIGHT

Beim Absturz eines Flugzeugs während der Feiern zum Nationalfeiertag Australiens sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte unter den Augen mehrerer zehntausend Zuschauern in der westaustralischen Millionenmetropole Perth in einen Fluss.