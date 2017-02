Für die Pilgerfahrt kommen Töfffahrer aus ganz Mittel- und Südamerika nach Guatemala. © KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO

Mindestens 40’000 Motorradfahrer sind für eine traditionelle Pilgerfahrt in Guatemala angereist. Präsident Jimmy Morales gab am Samstag in Guatemala-Stadt das Startsignal für die 222 Kilometer lange Fahrt zum Schwarzen Christus in der Ortschaft Esquipulas.