Zeidler oder Stilz neuer FCSG-Trainer?

Peter Ziedler, der egemalige Sion-Trainer wird als Kandidat vermutet. Er dürfte, was seine Ideen des Spiels anbelangt, auf ähnlicher Wellenlänge sein wie Alain Sutter und Matthias Hüppi. Laut Tagblatt steht Zeidler in Sochaux vor einem Abgang, da gerade der Besitzer wechselt. Vielerseits ist zu hören, dass der Sochaux-Trainer kürzlich in St.Gallen gesichtet wurde.

Der zweite gehandelte Kandidat, Roger Stilz, stattete St.Gallen offenbar ebenfalls einen Besuch ab. Der Tübacher, der bei St.Pauli in Hamburg als Nachwuchschef arbeitet, wurde von mehreren Personen beim Spiel gegen Basel gesehen. Das ist überraschend, am Tag des Spiels im Kybunpark sicherte sich St.Pauli gegen Bielefeld den Ligaerhalt.

FCSG-Präsident Matthias Hüppi sagt nur, dass man den neuen Trainer noch vor Saisonende vorstellen wolle und dass man den Kandidatenkreis verkleinern konnte. Namen wie Christian Gross oder René Weiler dürften nicht mehr auf der Kandidatenliste stehen, da sie offenbar andere Engagements angenommen haben.

