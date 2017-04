Warnung vor Blutbad in Venezuela

Die Demonstrationen in den Strassen von Caracas gegen das Vorgehen der venezolanischen Regierung arten in Gewalt aus. © KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS

Der Machtkampf zwischen der sozialistischen Regierung und der Opposition in Venezuela spitzt sich mit immer gewalttätigeren Strassenschlachten zu. Um Menschen von der Teilnahme an Demonstrationen abzuhalten, waren am Donnerstag Zufahrtsstrassen nach Caracas gesperrt.