Zerstrittene Uno-Botschafter planen Landpartie in Landhaus

Am Rückzug teilnehmen werden ab Freitag neben Uno-Generalsekretär Antonio Guterres unter anderem die Uno-Botschafter der USA und Russlands, Nikki Haley und Wassili Nebensia, sagte der schwedische Uno-Diplomat Carl Skau am Mittwoch in New York.

In den vergangenen Wochen hatte es viel Streit zwischen den Botschaftern gegeben: Mehrere Treffen zu Beratungen über die Lage in Syrien blieben ohne Ergebnis, Guterres warnte vor einer Rückkehr des Kalten Kriegs.

«Im Moment gibt es Bedarf an Demut und Geduld», sagte Skau. Das abgeschiedene Landhaus in Schweden sei ein «passender und inspirierender Ort», um sich der Diplomatie zu widmen. «Hier kann man die Ärmel hochkrempeln, die Jacken und Krawatten ablegen und wirklich bedeutende Ideen entwickeln.»

Die Uno-Botschafter werden sich nach Backakra zurückziehen, dem Landhaus des früheren Uno-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld. Normalerweise ziehen sich die Botschafter des Sicherheitsrats jedes Jahr zu einem Brainstorming in eine ländliche Region des US-Bundesstaats New York zurück. Diesmal nahmen sie eine Einladung Schwedens an.

