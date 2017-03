Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Die beiden sollen sich gekannt haben, schreibt die St.Galler Staatsanwaltschaft. Dennoch soll der Mann die Frau am 11. September 2016 auf einem überdachten Vorplatz bei Mülltonnen in der Nähe der Zeughausgasse 2 in St.Gallen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts von Sexualstrafdelikten. Personen, die Angaben zum Vorgefallenen machen können, werden gebeten, sich bei der Staatsanwaltschaft unter 058 229 49 49 zu melden.

Update folgt…