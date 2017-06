Weil sich die Wolken in der Nacht aufgelöst haben, wird es entsprechend abkühlen. So werden für Ebnat-Kappel rund Minus 1 Grad vorhergesagt – die zweittiefste Temperatur der Schweiz am heutigen Donnerstag.

Jetzt aber nur nicht verzweifeln: Es wird schon bald wieder wärmer. Sobald die Sonne richtig da ist. Am Nachmittag könnte es sogar fast schon sommerlich werden: Das Thermometer zeigt dann bis zu 25 Grad an.

(red.)