Diese Brunnensäule wurde von Unbekannten demoliert. © KapoAI

In Appenzell wurde am Freitagabend ein Zierbrunnen beschädigt. Die Polizei sucht nach der Täterschaft. Diese werden wohl tief in die Taschen greifen müssen, denn es handelt sich bei der beschädigten Brunnensäule um ein rares Einzelstück.