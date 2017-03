Zimmerbrand in Feldkirch

In Feldkirch brannte am Montagabend ein Zimmer. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen. © zVg/Feuerwehr Lustenau

Am Montagabend brannte in Feldkirch eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Der Bewohner musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden, 90 Feuerwehrleute standen im Einsatz.