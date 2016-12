Zinnbauer bleibt FCSG-Trainer

Die Diskussionen um einen Abgang von Joe Zinnbauer beim FC St.Gallen sind – vorläufig – vorbei. Gestern hat der Karlsruher SC aus der zweiten Bundesliga, mit dem der Deutsche in Verbindung gebracht wurde, bekannt gegeben, Mirko Slomka als neuen Trainer zu verpflichten. Der 49-jährige hat beim KSC bis im Sommer 2018 unterschrieben.

«Unnötige Spekulationen»

Im «Tagblatt» schildert Joe Zinnbauer, dass die Abgangs-Gerüchte beim FC St.Gallen Unruhe im Verein ausgelöst hätten. Die Spekulationen taxiert der Deutsche als unnötig. Ausserdem seien die Informationen falsch gewesen, er sei für Verhandlungen in Karlsruhe gewesen. «Ich würde so etwas niemals hinter dem Rücken des Vereins machen», betont Zinnbauer.

Von Verträgen und Schmeicheleien

Am 3. Januar wird Joe Zinnbauer somit die Rückrunden-Vorbereitung beim FC St.Gallen beginnen. Er habe stets gesagt, er werde den Vertrag in St.Gallen erfüllen. «Nur die Medien haben das nie so richtig verstanden. Also deponiere ich es an dieser Stelle nochmals.» Klar habe er sich geschmeichelt gefühlt, dass sein Name auf der KSC-Wunschliste stand. Mehr sei da aber nicht gewesen.

