Zocker spielen 48 Stunden durch

«Was bist du denn für einer, ich bin hier gerade in einem ‘double rank’!», wurde TVO-Reporter Roger Inauen gesagt, als er einen Gamer um ein Interview bat. 600 Gamerinnern und Gamer aus der ganzen Schweiz haben sich dieses Wochenende in der Olma-Halle versammelt, um dort das ganze Wochenende zu spielen.

«Sich nicht nur online treffen»

Von Ballergame bis Strategiespiel – was die Zocker spielen, ist ihnen bei der St.Galler Riesen-LAN-Party selbst überlassen. Im Vordergrund steht der persönliche Kontakt, auch wenn alle pausenlos in ihre Bildschirme starren. «Normalerweise trifft man sich mit seinen Freunden nur online. An einer LAN-Party ist daher das Ziel, sich persönlich zu treffen und zu sehen», sagt Veranstalter Manuel Oberholzer.

«Auch mal zusammen ein Bier trinken»

Das sehen nicht nur die Veranstalter so, sondern auch die Besucher. «Es ist einfach anders, so kann man auch mal an der Bar zusammen ein Bier trinken», sagt Luca Hauser aus Bern. «Es ist wie ein Zusammenkommen einer Familie, wir kennen uns teilweise schon lange, einfach nur unter unseren Nicknamen», sagt Nico Bonino aus Solothurn. «Man trifft Leute, man kann auch mal zuschaen, das hat man zuhause nicht», sagt Adriana Graber aus Benken.

Stadt St.Gallen übernimmt Kosten

Das ganze Wochenende kostet 70’000 Franken. Einen Teil der Kosten übernimmt die Stadt St.Gallen – mit einem nicht ganz uneigennützigen Ziel. «Die Gamer sind Personen, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, das sind potentielle IT-Fachkräfte für unsere Unternehmen», sagt Isabel Schorer, Leiterin Standortförderung St.Gallen. Die Stadt St.Gallen will sich mit diesen Veranstaltungen als attraktiver Wirtschaftsstandort positionieren.

Als Bedingung der Stadt wurde die Veranstaltung öffentlich gemacht, man konnte also als Zuschauer teilnehmen und die Welt der Gamer eintauchen. Wie diese aussieht, erfahrt ihr im Beitrag von TVO:

(enf)