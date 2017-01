Zorn der Fussballfans trifft Hip-Hop-Produzenten

Mike Dean ist kein typischer Schiedsrichter. Pfeift er ein Spiel, ist er Teil des Spiels. Beim Sieg des FC Liverpool am Montag gegen den FC Everton (1:0) liess er zum Beispiel neun Minuten nachspielen. Das einzige Tor der Partie fiel in der 94. Minute.

Für noch mehr Gesprächsstoff sorgte er mit der wohl ersten «No-Look-Verwarnung» der Fussball-Geschichte.

In der 68. Minute gerieten Ross Barkley und Dejan Lovren aneinander. Dean ging dazwischen, schickte Lovren weg und zeigte – ohne jeglichen Blickkontakt – Barkley die Karte.

Dean jubelt auch gerne mal mit, wenn «seine» Mannschaft ein Tor schiesst:

Ja, das ist äusserst unprofessionell. Trotzdem: Mike Dean, der seit 2000 in der Premier League Spiele leitet, gilt als drittbester Schiedsrichter der Liga.

Aber: Mike Dean ist auch ein berühmter Hip-Hop-Produzent, der zum Beispiel die Alben von Kanye West, Jay Z, Nete Dogg und auch 2Pac produziert hat. Nur ist das natürlich ein völlig anderer Mike Dean. Und dieser spürt derzeit den Zorn einiger Fussball-Fans.

Auf Twitter wird er konstant beleidigt, sein Wikipedia-Eintrag wurde ebenfalls schon abgeändert:

Der Produzent Dean ist natürlich ziemlich hässig deswegen:

It has been a tough week on Twitter for acclaimed Hip-Hop producer Mike Dean 😂 pic.twitter.com/fdaLbT7YxL

— Bleacher Report UK (@br_uk) January 5, 2017