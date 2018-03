ZSC Lions gewinnen in Bern

Die ZSC Lions verschafften sich beim überlegenen Qualifikationssieger und Schweizer Meister der letzten beiden Jahre gleich zum Auftakt einen vielleicht entscheidenden Vorteil. Das goldene Tor zum 3:2-Sieg der Zürcher erzielte einer der vielen Spieler, die in der Qualifikation so enttäuscht hatten. In Unterzahl überwand Ronalds Kenins den wenig überzeugenden Goalie Leonardo Genoni mit einem haltbaren Schuss. Diesem Rückstand, dem zweiten in der Partie, rannte der SCB in der Folge vergeblich hinterher.

Dabei hatte die Partie für die Berner optimal begonnen. Tristan Scherwey hatte sie nach knapp dreieinhalb Minuten in Führung gebracht. PostFinance-Topskorer Fredrik Pettersson wendete das Spiel mit seinen Playoff-Toren 3 und 4 jedoch bis zur 13. Minute ein erstes Mal. Die Serie der beiden Schwergewichte im Schweizer Eishockey ist mit dem Auswärtssieg des vermeintlichen Underdogs so richtig lanciert.

Der EHC Biel, der erstmals seit 1990 im Playoff-Halbfinal steht, startete mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Lugano. Die Vorentscheidung in der neuen Bieler Arena fiel in den gut fünf Minuten vor der zweiten Drittelspause. Erst traf Dominik Diem mit seinem zweiten Treffer zum 3:2, wobei Luganos Goalie Elvis Merzlikins vehement eine Behinderung reklamierte. 28 Sekunden später erhöhte der Finne Toni Rajala in Überzahl, und sieben Sekunden vor dem Ende des mittleren Abschnitts machte Jan Neuenschwander sogar noch das 5:2.

Am Ende fiel die Rechnung für Lugano, das in der 6. und in der 23. Minute zweimal in Führung gegangen war, mit 7:3 sogar noch richtig gesalzen aus. Die Tessiner brauchen am Gründonnerstag zuhause eine klare Leistungssteigerung, wenn sie ein äusserst solides und abgeklärtes Biel aus der Reserve locken wollen.

Einen souveränen Heimsieg des Favoriten Ambri-Piotta gab es auch in der 1. Runde des Playouts gegen Kloten. Bei Spielmitte machten Dominic Zwerger und der 21-jährige Christian Pinana mit seinem ersten National-League-Treffer aus einem 1:0 ein 3:0, von dem sich die schwachen Zürcher nicht mehr erholten.

