ZSC Lions gewinnen in Langnau nach 0:3

Erfolgreich gewehrt: Lange schienen die Langnauer mit Eero Elo (re.) den ZSC Lions zu entteilen, am Ende behielten aber die Zürcher mit Phil Baltsiberger die Oberhand © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Die ZSC Lions verhindern einen Fehlstart in die Saison nur knapp. Nach einem 0:3-Rückstand gewinnen sie in Langnau 4:3 nach Verlängerung.Die SCL Tigers, die in der gesamten Vorbereitung nur ein Spiel gewonnen hatten, starteten gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten ZSC Lions furios.