ZSC Lions verpflichten Drew Shore

Der amerikanische Center, der in der letzten Saison beim EHC Kloten unter Vertrag stand und in 53 Spielen 51 Skorerpunkte sammelte, unterschrieb bei den ZSC Lions einen Zweijahresvertrag. Im März hatte Shore den EHC Kloten nach der Sicherung des Ligaerhalts in Richtung NHL verlassen, wo der 26-Jährige bei den Vancouver Canucks 14-mal zum Einsatz kam.

«Drew hat letzte Saison in der Schweiz gezeigt, was er kann. Als Rechtshänder kann er besonders im Powerplay und bei Bullys wertvoll werden», sagte ZSC-Sportchef Sven Leuenberger zum Transfer.

(SDA)