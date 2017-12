ZSC-Topskorer verhindert vierte Niederlage in Serie

Lausanne-Stürmer Alain Mieville prüft ZSC-Torhüter Lukas Flüeler © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Den Worst Case verhindern die ZSC Lions in Lausanne dank Frederik Pettersson. Der Topskorer markiert in der Overtime das 2:1 und bewahrt seinen Coach Hans Wallson vor einer 4. Niederlage in Serie.