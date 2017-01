Zu heiss? – Achterbahn-Fahrer in Australien stecken fest

Im Himmel durch die Hölle gegangen: Achterbahnfahrer hängen in Australien in der Höhe fest. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO

In einem Vergnügungspark an der australischen Goldküste haben mehr als ein Dutzend Gäste den Albtraum eines jeden Achterbahn-Fahrers erlebt: Auf der Fahrt nach ganz oben hingen die etwa 20 Menschen am Mittwoch mehrere Meter über dem Boden fest.