Maurizio Palmulli springt von einer Brücke - und wird in wenigen Sekunden im eiskalten Wasser des Tibers landen. © KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

Am Neujahrstag haben mehrere Mutige in Rom eine jahrzehntealte Tradition fortgesetzt: Sie wagten von einer Brücke den Sprung in den kalten Tiber. Der Wasserspringer Maurizio Palmulli ist bereits abgehärtet: Er machte nach eigenen Angaben zum 30. Mal bei dem Sprung in den Fluss mit.