Der 47-jähriger Autofahrer war am Dienstag in Marbach nicht ganz den Strassenverhältnissen angepasst unterwegs. Trotz eisiger Fahrbahn hatte er eine erhöhte Geschwindigkeit. In einer Rechtskurve machte das Auto nicht mehr was der Fahrer wollte und er kam von der Strasse ab. Zuerst drehte sich das Auto um 180 Grad, anschliessend überschlug es sich einmal.

Auf allen vier Rädern kam der Wagen wieder zu stehen. Der Fahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

(red.)